Vijf spelers van Seraing besmet met coronavirus, duel tegen Westerlo gaat door

Vijf spelers van voetbalclub Seraing hebben positief getest op het coronavirus. Dat maakte de Luikse 1B-club donderdag bekend. Zelfs als er nog bijkomende gevallen worden vastgesteld, zal de wedstrijd van de zestiende speeldag in 1B zondag tegen Westerlo gewoon doorgaan. “Het wordt een goede kans voor onze jeugd om zich te tonen”, aldus trainer Emilio Ferrera.

Seraing bleef tot dusver gespaard van COVID-19, maar de voorbije dagen werden verscheidene coronagevallen vastgesteld. Vijf spelers van de A-kern testten positief. Donderdag werden opnieuw tests afgelegd. De uitbraak komt ongelegen, vlak voor de terugronde in 1B. Bovendien zijn topschutter Mikautadze, Nadrani en Sabaouni nog geschorst voor zondag in en tegen Westerlo.

Toch wil Emilio Ferrera van geen uitstel weten. “Zelfs als er nog gevallen vastgesteld worden, zullen we zondag voetballen”, aldus de trainer op de clubwebsite. “Alleen als het echt materieel onmogelijk blijkt, vragen we uitstel. Dat geeft ons de kans om andere spelers, vooral de jongeren, aan het werk te zien. We hebben een brede kern samengesteld, net om dit soort situaties het hoofd te kunnen bieden.”

Na vijftien speeldagen staat Seraing op de tweede plaats in 1B met 26 punten. Dat zijn er 9 minder dan de autoritaire leider Union. Westerlo, dat zondag gastheer speelt voor de troepen van Ferrera, is derde met 24 punten.