Amerikaans-Soedanese Angelo Chol nieuwe center van Brussels

Eersteklasser Brussels Basket heeft donderdag de komst van Angelo Chol aangekondigd. De Amerikaans-Soedanese center van 27 jaar oud (2m06) komt voor één jaar met optie in de EuroMillions Basket League spelen.

Sinds het vertrek van Ryan Richards enkele weken geleden was Brussels Basket op zoek naar een nieuwe grote speler voor onder de borden. Angelo Chol (2m06, 102 kg) werd opgeleid in het Amerikaanse universiteitskampioenschap, met nadien passages in Portugal, Spanje en recent Japan.

Brussels telt nog maar één overwinning en heeft zes keer verloren dit seizoen. De club doet er alles aan om Chol speelklaar te krijgen voor de wedstrijd op 31 januari tegen Oostende.