HASSELT

Na enkele dagen van frustraties is er dan nu toch goed nieuws voor het personeel van de Limburgse ziekenhuizen. Het Jessa Ziekenhuis is donderdagavond begonnen met het vaccineren van het eigen personeel. Sint-Trudo begint morgen, AZ Vesalius en Sint-Franciscus volgen in de loop van volgende week. Dat melden de ziekenhuizen in een gezamenlijk persbericht.