Wat een comeback: OHL buigt dubbele achterstand tegen Zulte Waregem om in zege dankzij penalty (en VAR)

OHL heeft de goede reeks van Zulte Waregem gestuit. In het Regenboogstadion kwamen de Leuvenaars 2-0 achter, maar na een goede tweede helft won het uiteindelijk nog met 2-3 na twee goals van Mercier en eentje van Henry. Vooral het laatste doelpunt had veel voeten in de modder: Bostyn pakte eerst de strafschop van Hubert, maar bleek te vroeg weg. Mercier kon bij de herneming wel scoren. Dankzij de zege wordt OHL opnieuw vierde. Zulte Waregem blijft tiende.

Zulte Waregem en OH Leuven maakten er van bij de start een aangename partij van. Het regende hevig in Waregem waardoor het veld – dat vooraf al niet in de allerbeste staat was – er enorm zwaar bijlag. Het belette beide ploegen echter niet om enkele aardige combinaties op de mat te leggen. Zulte Waregem probeerde er enkele keren snedig uit te komen, terwijl OH Leuven volgens zijn beproefde recept de ruimte in de rug van de Essevee-verdediging probeerde te benutten. Het leverde aan beide kanten enkele kansjes op. Zo knalde Mercier eens op Bostyn en viseerde Bruno aan de overkant het zijnet.

© BELGA

Dubbele voorsprong

Grote kansen bleven evenwel uit. Het zware veld kroop duidelijk in de kleren en al in de eerste helft werden de ruimtes in het middenveld groot. Dat zorgde er wel voor dat het snel op en af kon gaan. Net op het moment dat OHL het laken naar zich toe te leek te treken, stond het plots 1-0. Na een goede pass van De Smet kon Romo in eerste instantie nog de trap van De Bock keren, maar op de rebound van Armenakas had de Venezolaan geen verhaal. De Griek bedankte zo zijn trainer voor zijn eerste basisplaats met een goal. Zulte Waregem op voorsprong.

OHL moest op zoek naar de gelijkmaker, maar slikte voor rust nog een tweede tegengoal. Opare mocht al te gemakkelijk door de Leuven-defensie dribbelen en via Marcq kwam de bal tot bij De Smet. Die schoof het leer beheerst langs Romo en zette Essevee op een dubbele voorsprong. De bezoekers moesten nu echt wel komen en dat deden ze ook: Mercier kon nog voor de rust de aansluitingstreffer binnenkoppen na een gemeten voorzet van Vlietinck.

Remonte

Met het momentum van de aansluitingstreffer kwamen de Leuvenaars het best uit de kleedkamer. Zulte Waregem zakte in en kwam er in de tegenaanval nog moeilijk uit. Ei zo na stond het op het uur ook 2-2, maar Bostyn hield De Norre met een schitterende reflex van de gelijkmaker. Bij een zeldzame tegenprik ging Romo goed plat op een trap van Bruno. In een poging om toch iets meer balvastheid te hebben, bracht Dury nieuwbakken aanwinst Antoine Colassin in.

Op een veld dat er ondertussen haast onbespeelbaar bijlag leek Zulte Waregem met de inbreng van Dompé het evenwicht te herstellen, maar net op dat moment sloeg de onvermijdelijke Thomas Henry toe. Na een scherp aangesneden center van Eppiah knikte hij met zijn zestiende goal van het seizoen de gelijkmaker tegen de touwen.

© BELGA

De bezoekers roken bloed en gingen nog op zoek naar de zege. Het duwde Zulte Waregem achteruit en een goal hing in de lucht. Het kreeg daar ook de uitgelezen kans voor: Bostyn kwam te laat op een hoge bal en knalde hard tegen Henry. Vergoote twijfelde niet en wees naar de stip. De doelman leek zijn foutje echter zelf recht door de elfmeter van Hubert te stoppen, maar... na tussenkomst van de VAR bleek dat Bostyn te vroeg weg was. Bij de tweede poging faalde Mercier niet. Zulte Waregem kwam de klap niet meer te boven. Dankzij de overwinning sluipt OHL opnieuw de top vier binnen.