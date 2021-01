Aanwerving Lavalée geen overbodige luxe voor STVV: “Positie Garcia als beste stek”

Dimitri Lavalée tekende maandag na zijn medische testen: “Natuurlijk kwam Kortrijk nog net iets te vroeg, ik had nog maar één keer geoefend met de groep.” — © JEFFREY GAENS

1A

Garcia wacht mogelijk een Mexicaans avontuur, ook Cacace wordt met argusogen gevolgd. De aanwerving van Dimitri Lavalée bij STVV is dus geen overbodige luxe. De 24-jarige ex-Rouche van Mainz wordt gehuurd en heeft absoluut zin in zijn uitleenbeurt op Stayen. “Ik ken Maes van zijn sterke prestaties bij Lokeren en Genk en voelde meteen vertrouwen van Tateishi en Pinto. Dus was de keuze snel gemaakt.”