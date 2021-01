Doelman verbetert wereldrecord met goal vanop 96,01 meter (!)

De Welshe doelman Tom King heeft zich dinsdag het Guinness Book of Records in getrapt. In een wedstrijd in de Engelse vierde klasse scoorde het sluitstuk van Newport County vanop 96,01 meter.

In de 12e minuut van een wedstrijd tegen Cheltenham trapte King uit vanop de 5,4 meter-lijn. Gedragen door de wind en via één bots zag hij de bal vervolgens over zijn collega Joshua Griffith in doel verdwijnen.

😦😦😦



Newport County goalkeeper Tom King scored directly from his own enormous goal kick this evening to help his side draw with Cheltenham Town!pic.twitter.com/XDdBmMrF0Q — Sky Sports Football (@SkyFootball) January 19, 2021

“Ik zou liegen als ik zei dat ik hem voor zijn doellijn zag staan en de intentie had om te scoren”, vertelde de 25-jarige King. “Ik trapte wel bewust in de richting van het doel, maar dit resultaat had ik nooit durven dromen. Ik ben heel blij met het record. Ik krijg het Guiness Book of Records vaak als kerstcadeau, leuk dat ik er de volgende keer ook zelf insta.”

Een zege leverde het doelpunt overigens niet op. de wedstrijd eindigde op 1-1.

Het vorige record stond ook op naam van een doelman en werd in de Premier League gescoord. De Bosniër Asmir Begovic, destijds bij Stoke City onder de lat, scoorde in 2013 al na 13 seconden vanop 91,9 meter in een wedstrijd tegen Southampton. Ook dat duel eindigde toen op 1-1.