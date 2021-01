Nederland voert avondklok in van 21 uur tot 4.30 uur

De avondklok die de verspreiding van het coronavirus in Nederland moet indijken, zal vanaf 21 uur gelden. Oorspronkelijk had premier Mark Rutte voorgesteld die om 20.30 uur te laten starten. In de Tweede Kamer kwam een meerderheid tot een compromis voor een halfuur later. Het einduur blijft hetzelfde: de avondklok is van kracht tot 4.30 uur.