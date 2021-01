Vrouw gaat viraal met simpele vraag over douchen: “Is dit normaal?”

Er is geen juiste of foute manier om te douchen, zou je denken. Toch gaat de vraag van een vrouw op Twitter over haar douchegewoontes dezer dagen viraal.

Alice vroeg de mensheid op Twitter hoe zij douchten, nadat ze te horen had gekregen dat de manier waarop zij onder de douche stond “verkeerd” was: “Help me een debat te beslechten: is het normaal om te douchen met je rug naar de douche, in plaats van met je gezicht naar waar het water vandaan komt?”

Die eenvoudige vraag lokte een debat tussen duizenden Twitter-gebruikers uit. “Hangt ervan af of je je haar aan het wassen bent of niet”, schrijft iemand. “Indien wel, dan douche je met je rug naar de douche om het uit te spoelen. Anders douche je met je gezicht naar het water toe.” Maar daar was een ander het niet mee eens: “Doucht iedereen niet met zijn rug naar de douche toe? Anders komt het water toch in je gezicht?”

En u?