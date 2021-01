Op dit moment ligt er nagenoeg geen ‘dode stock’ aan coronavaccins meer opgeslagen in de hubziekenhuizen die de vaccins verdelen. Dat zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) donderdag in de Kamer. “Er zijn bijna geen dosissen meer opgeslagen die niet geprogrammeerd worden om geleverd te worden. Dat is ook wat we gevraagd hebben.”