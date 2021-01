Druktebarometer voorbije maand 4,3 miljoen keer bevraagd

De druktebarometer van De Lijn, waarmee de vervoersmaatschappij de drukte op haar lijnen in kaart brengt, is de voorbije 30 dagen 4,3 miljoen keer bevraagd. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) geantwoord op een vraag van sp.a-parlementslid Els Robeyns. In dezelfde periode kleurde 5 procent van de tramritten en 1 procent van de busritten rood, de kleur waarmee wordt aangegeven dat het voertuig overvol zit.