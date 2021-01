Vijf juwelentrends voor 2021

Het druilerige weer nodigt niet meteen uit tot het shoppen van een badpak of bikini, maar niets weerhoudt je er van om nu al voor splinternieuwe juwelen te gaan. Van schakelkettingen tot parels. Wij zetten vijf juwelentrends op een rijtje.

Armbanden, halskettingen en zelfs handtassen. Grote schakels zijn overal. Ook de voorbije seizoenen was dat al zo, maar nu maken ze echt wel een onmisbaar onderdeel van elke zomerse garderobe uit. Op naar de winkel. Tijdens deze wintersolden kan je er vast wel nog enkele op de kop tikken.

Vlnr: Victoria Beckham, Louis Vuitton, Chloe en Tod’s

Goud, koper en zilver mag weer in zijn puurste vorm gezien worden, maar dan wel bewerkt. Gladde, grote oppervlakken lijken wel lukraak met een hamer bewerkt tot ze een grillige vorm krijgen. Gespot bij Chloe en Acne Studios.

Vlnr: Ulla Johnson, Chloe en Acne Studios

Tot voor kort raakten enkel surfers er nog mee weg, maar komende lente maken deze kleurrijke strandkralen een heuse comeback. Draag je kralenketting bovenop een aantal andere, gouden kettingen en voeg zo wat kleur toe aan je outfit.

Vlnr: Versace, Christian Dior, Etro en Jason Wu

Grote, brede armbanden zijn ideaal om een eenvoudige mouwloze outfit het nodige cachet te geven. Je schuift ze net boven de pols over de onderarm of zelfs nog net wat hoger, zodat je ze nog kan combineren met enkele bijpassende losse armbanden.

Vlnr: Ellie Saab, Acne Studios en Chloe

Parels zijn tijdloos. Chanel en Simone Rocha zijn sowieso altijd al fan, maar nu volgen ook andere modehuizen in hun spoor. Drapeer bij voorkeur meerder lagen parelkettingen over elkaar of kies voor lange, weldadige pareloorbellen met de nodige bling erbij.

Vlnr: Vivienne Westwood, Simone Rocha, Chanel en jason Wu

Shopping? Armband met schakelkettingen en parelketting - 12,95 euro - Zara, parelketting met gekleurde kralen - 7,99 euro - H&M, goudkleurige oorbellen - 39,99 euro - Mango, halsketting met parels -15,95 euro - Zara, oorbellen met parels - 15,99 euro - Mango en schakelketting met gekleurde schakels - 25,99 euro - Mango