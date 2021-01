Kinderopvang Wiekersnestje deze week dicht

“We kregen het afgelopen weekend de mededeling dat een personeelslid dat actief is als kinderbegeleider positief testte op corona”, aldus de Breese burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “Veiligheidshalve hebben we besloten om de kinderopvang een weekje dicht te houden om geen onnodige risico’s te nemen. In de opvang is normaal gezien plaats voor 48 baby’s en peuters.” Begin deze week testte dan een tweede personeelslid positief.