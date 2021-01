Na Van der Poel en Van Aert duikt er opnieuw een wereldkampioen veldrijden in de grootste wegkoersen op. Ditmaal niet op de fiets, maar wel in de auto. Bart Wellens draait straks bij Intermarché-Wanty mee als ploegleider in de WorldTour. “Als ik zie wat hier allemaal bij komt kijken, dan is ploegleider in de cross een relatief makkelijk jobke.”