Hasselt

De snelle start van de vaccinatie in het ZOL in Genk roept vragen op bij andere Limburgse ziekenhuizen. “De vaccinatie van ons personeel is al tot twee keer toe uitgesteld en dat zorgt voor frustraties”, zegt algemeen directeur Yves Breysem van Jessa in Hasselt. “Daarom hebben we nog eens bij de overheid aangedrongen om toch snel te kunnen vaccineren.”