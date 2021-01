Houthalen-Helchteren zoekt vrijwilligers voor vaccinatiecentrum

Het gaat om uiteenlopende taken zoals verwelkomen, de weg wijzen, registreren en vaccineren. De inwoners worden gevaccineerd in de Expohallen in Kelchterhoef. Kandidaten kunnen zich aanmelden op de website van de gemeente www.houthalen-helchteren.be. Van zodra ze beschikbaar zijn worden ook de praktische gegevens voor vaccinaties daar gepubliceerd.