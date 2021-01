Perenaar Jean Jonkers is sinds kort General Manager van Center Parcs Erperheide. — © Dick Demey

Peer/Lommel

Vakantieparken mogen nog wel gesloten zijn, de grootschalige vernieuwing van Center Parcs gaat door. Het project van zo’n 650 miljoen euro is halverwege. Juni 2021 zijn de werken in Erperheide voltooid, in augustus start de vernieuwing van De Vossemeren.