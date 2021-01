Spaanse Paula Badosa test positief op corona, umpire krijgt hartaanval tijdens quarantaine voor Australian Open

De Spaanse tennisster Paula Badosa (WTA-67) heeft COVID-19. Dat maakte ze donderdag via Twitter bekend. De 23-jarige Badosa verblijft in quarantaine in Melbourne, waar op 8 februari het Australian Open van start gaat.

“Ik testte positief op het virus en heb ook wel degelijk de symptomen. Ik hoop dat ik snel herstel”, twitterde Badosa. “Ik werd naar een ander hotel overgebracht, waar ik onder medische begeleiding in isolatie verblijf.”

Eerder werd bekend dat vier andere spelers voor het eerste Grand Slam van het seizoen een positieve coronatest aflegden, hun identiteit werd niet vrijgegeven.

Umpire krijgt hartaanval tijdens quarantaine

Tennisumpire Carlos Bernardes heeft tijdens zijn quarantaineperiode in Melbourne een hartaanval gekregen, zo melden lokale media. Bernardes zou in orde zijn en zaterdag het ziekenhuis weer mogen verlaten. De Braziliaan Bernardes was meermaals de umpire bij een finale op een grandslamtoernooi. Zo was hij in 2011 de scheidsrechter bij de eindstrijd op Wimbledon tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic.

In aanloop naar de Australian Open verblijven de tennissers en andere betrokkenen van buitenaf twee weken in quarantaine in Melbourne. De spelers mogen per dag vijf uur hun hotelkamer verlaten om te trainen. Tientallen tennissers moeten tijdens de quarantaine op hun kamer blijven, omdat op hun vlucht naar Melbourne iemand positief heeft getest.

De Australian Open begint op maandag 8 februari.