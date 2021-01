Nieuwe fietsroute rond het volledige Gardameer is bijna klaar

Het noorden van Italië zal binnenkort nog een toeristische trekpleister rijker zijn. De aanleg van een fietsroute rond het volledige Gardameer is bijna afgerond en biedt in totaal maar liefst 140 kilometer fietsplezier.

Met een beetje geluk kunnen we deze zomer opnieuw naar onze favoriete zonbestemmingen afreizen. En de kans is groot dat Italië bij velen daarbij op nummer één prijkt. Als dat het geval is, plaats dan zeker ook het populaire Gardameer op je wensenlijstje, want het krijgt er nog een extra toeristische trekpleister bovenop.

Zo wordt de aanleg van een fietsroute rondom het volledige meer bijna afgerond. Het fietsparcours is maar liefst 140 kilometer lang, mooi breed en zonder steile stukken, waardoor het zowel voor jong als oud is geschikt.