Avondklok in Riemst: ene helft van de straat moet om middernacht binnen, andere om half negen. — © TV Limburg

Nederland voert vanaf vrijdag een avondklok in tussen 20.30 uur en 4.30 uur, dat kondigde minister-president Mark Rutte gisterenavond aan. Alleen moet het kabinet nog de goedkeuring vragen aan de Tweede Kamer. De beslissing zorgt voor een ludiek tafereel in de Diependaalweg in Riemst. Aan de ene helft van de straat geldt de Belgische avondklok om middernacht, maar aan de andere kant van de straat mogen de inwoners na half negen hun woning niet meer uit.