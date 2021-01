Pelt

Twee weken geleden zou het Overpeltse woonzorgcentrum Immaculata in de eerste rij staan voor een vaccinatie, maar een corona-uitbraak gooide op het laatste nippertje roet in het eten. Ondertussen is de toestand gestabiliseerd en donderdag konden tot grote opluchting van de bewoners en personeel wel de fel gegeerde prikken worden geplaatst.