SHOPPING. Warme wanten zoals oud-presidentskandidaat Bernie Sanders

Niet enkel Lady Gaga, Jennifer Lopez en Jill Biden en Kamala Harris stalen de show met hun outfit tijdens de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden. In het publiek zat ook oud-presidentskandidaat Bernie Sanders en hij maakte vooral indruk met zijn opvallende wanten.

Dat het koud was in Washington, zo vond de 79-jarige Bernie Sanders donderdag. De politicus droeg tijdens de inhuldiging een paar wanten met kleurrijke print om zijn handen warm te houden. Foto’s van de politicus, een tikje verkleumd zittend op een vouwstoel, en zijn handschoenen gaan momenteel de wereld rond.

Meer nog: Bernie heeft met #berniesmittens al zijn eigen hashtag gekregen. Modewaakhond Diet Prada plaatst hem ook in de schijnwerpers en voegde de bewuste foto met Photoshop samen met andere bekende beelden. Zo vervangt Bernie Samantha op een beeld uit ‘Sex and the City’ , zit hij op een stoel met Britney Spears eronder en deelt hij het podium met Jennifer Lopez.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Diet Prada merkt op dat zijn wanten gemaakt zijn door de Amerikaanse ontwerpster Jen Ellis, een lerares van Essex Junction, een wijk gelegen in de stad Essex, Vermont. Naar verluidt schonk ze hem zo’n twee jaar geleden een paar van haar wanten. De handschoenen zijn gemaakt van oude, gerecycleerde wol en fleece, gemaakt van oude plastic flessen.

Zelf een paar bemachtigen? Ellis zelf heeft geen voorraad meer. Ze laat weten via Twitter dat ze vereerd is dat Bernie de wanten droeg op de historische inauguratie en verwijst door naar andere shops op Etsy die gelijkaardige wanten te koop aanbieden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een kleine zoektocht leert dat je ze voor 75 euro in je virtuele winkelmand kunt slepen. Of laat onderstaande shopping je inspireren en wees voorbereid op de koude dagen die de winter nog in petto heeft.

1. Oranje met kabelmotief - Veritas - 7,50 euro

2. Teddy - Weekday - 16 euro

3. Blauw - Barts - 29,99 euro

4. Met winterse print - fancyLAfashion via Etsy - 74,18 euro

5. Okergeel met ruiten - Unmade Copenhagen via Juttu - 20,97 euro

6. Met visgraatpatroon - Anmate via Etsy - 32 euro

Weetje: het is niet de eerste keer dat Bernie de modewereld beïnvloedt. In 2017 bracht het Franse luxemerk Balenciaga een ode aan de man. Op de creaties stond de naam van het merk, met drie golvende lijntjes eronder - een knipoog naar uit het logo dat Bernie gebruikte tijdens zijn campagne.