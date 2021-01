FIFA verzet zich tegen Super League: “Spelers die daaraan deelnemen, zouden niet mogen meedoen op WK”

De Wereldvoetbalbond FIFA en de zes confederaties (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC en UEFA) zouden een zogenaamde Super League nooit erkennen. Daarmee reageren ze donderdag op het idee van enkele Europese topclubs om een gesloten elitecompetitie op te richten. “Een club of een speler die aan zo’n competitie zou deelnemen, zou niet mogen deelnemen aan de competities die door de FIFA of door één van de confederaties georganiseerd worden”, zo klinkt het. De spelers in een eventuele Super League zouden zo niet in aanmerking komen voor het wereld- of Europees kampioenschap.