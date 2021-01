Sint-Truiden

Al vier kleuter- en basisscholen in Sint-Truiden zijn dicht als gevolg van coronabesmettingen. Naast Schuttershof, Momentum en Villa De Raam gaat nu ook basisschool De Letterfant in Gelinden gedeeltelijk op slot. De teller van het aantal besmettingen in Schuttershof staat ondertussen op 54.