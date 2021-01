Leopoldsburg/Leuven

Een 33-jarige vrouw uit Leopoldsburg is woensdagnamiddag het slachtoffer geworden van autoschuimers. Uit haar auto die aan de Tervuursesteenweg in Leuven geparkeerd stond, is een iPhone en een jas gestolen. Om in de wagen te geraken had(den) de dader(s) een zijruitje verbrijzeld. tb