Op de zuidflank van de Galgenberg in Bolderberg zijn op een stuk van 3 hectare gerooid bos vreemde houten constructies verschenen. In de buurt wordt al gespeculeerd: “Iets om honden te trainen? Om dieren in te zetten?” Neen. Net het omgekeerde. “Dit zijn wildrasters om hele jonge eikenscheuten te beschermen tegen reeën en evers.”