Zo lang lijden zij al aan corona: tientallen Belgen delen pijn in indrukwekkende fotoreeks

De jongste is 15 jaar, de oudste 58. De meesten vertonen maanden later nog altijd symptomen, sommigen zelfs al ruim 300 dagen. Het gaat niet alleen om bijvoorbeeld longproblemen en kortademigheid, maar ook om vermoeidheid, spierpijn en zelfs haaruitval.

Het idee komt van Els Deflos (39) uit Diepenbeek en Ann Li (38) uit Leuven, oprichters van Post-covid, een vereniging voor coronapatiënten. “We vertegenwoordigen zowel mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen, als zij die alleen een zogenaamde milde infectie hadden, zoals ik”, vertelt Li. “Mijn man en ik zijn ziek geworden in maart. Zo’n tien maanden later hebben we nog altijd last. In die mate dat we nog altijd niet kunnen werken.”

De patiënten voelen zich in de steek gelaten. “Corona kan worden erkend als beroepsziekte door het federaal agentschap Fedris, maar de termijn is beperkt tot drie maanden. Kun je er dan niet langer last van hebben? Als vereniging ijveren we ervoor Covid-19 te erkennen als langdurige ziekte, inclusief praktische, administratieve en wettelijke ondersteuning.”

De initiatiefnemers zijn een van de komende weken uitgenodigd voor een hoorzitting in het parlement. Ze willen de beleidsmakers de foto’s tonen om hun punt te maken. Wie wil meedoen, kan zijn foto e-mailen naar contact@post-covid.be of surfen naar www.post-covid.be. (csn, dhs)

Een selectie uit de foto’s:

Silke, 23 jaar, 39 dagen sinds besmetting. — © if

Magda, 51 jaar, 323 dagen sinds besmetting.

Tim, 37 jaar, 315 dagen sinds besmetting. — © if

Sarah, 37 jaar, 261 dagen sinds besmetting. — © if

Mireille, 49 jaar, 311 dagen sinds besmetting. — © if

Anton, 42 jaar, 313 dagen sinds besmetting. — © if

Vrouw, besmet sinds maart 2020. — © if

Vrouw, 50 jaar, 105 dagen sinds besmetting.

Tine, 47 jaar, 97 dagen sinds besmetting. — © if

Wendy, 46 jaar, 88 dagen sinds besmetting. — © if

Marianne, 53 jaar, 300 dagen sinds besmetting. — © if

Charlotte, 26 jaar, 107 dagen sinds besmetting. — © if

Freya, 32 jaar, 322 dagen sinds besmetting. — © if

Tinne, 58 jaar, 320 dagen sinds besmetting. — © if

Sabine, 54 jaar, 301 dagen sinds besmetting. — © if

Ann, 37 jaar, 55 dagen sinds besmetting. — © if