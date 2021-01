Een dak van een garage ging vliegen en kwam in de tuin bij de achterburen terecht in Bilzen. — © ToPa

Hasselt

De storm die donderdagochtend over Limburg trok heeft relatief weinig schade aangericht, al ging in Bilzen wel een dak van een garage vliegen. Bij de verschillende hulpdiensten kwamen nog geen 200 oproepen binnen. Meestal ging het om omgewaaide bomen of takken die gaan vliegen waren.