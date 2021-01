Greta Thunberg maakt einde aan vete met Donald Trump met grappige tweet

“Ze ziet eruit als een zeer gelukkig jong meisje dat een fantastische toekomst tegemoet gaat! Zo leuk om te zien!” schreef Trump in september 2019 sarcastisch over Thunberg, nadat ze in een toespraak voor wereldleiders bij de VN een grim beeld van de toekomst had geschetst als klimaatveranderingen niet snel wordt bestreden.

Anderhalf jaar later heeft Thunberg haar revanche beet: bij een foto van Trump die op de presidentiële helikopter stapt bij zijn vertrek uit het Witte Huis, schrijft de 18-jarige Zweedse nu: “Hij ziet eruit als een zeer gelukkige oude man die een fantastische toekomst tegemoet gaat! Zo leuk om te zien!” Daarmee maakt ze ook een einde aan deze Twitter-vete, want zoals geweten heeft het sociale medium het account van Trump permanent geschorst.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© Twitter

bekijk ook

Als blikken konden doden: Greta Thunberg kijkt Trump heel boos aan bij VN-top

© Reuters

Jeremy Clarkson steekt tirade af tegen Greta Thunberg op televisie: “Ze is gek en gevaarlijk”