Harde kern van Antwerp haalt uit naar bestuur na comeback van Didier Lamkel Zé

Winning-goal of niet, Didier Lamkel Zé is nog altijd persona non grata bij de supporters van Antwerp. De harde kern van The Great Old kan er niet bij dat de Kameroener tegen Cercle Brugge opnieuw zijn kans kreeg na de fratsen van de laatste weken. Donderdagmorgen hing voor de hoofdingang van de Bosuil een spandoek met daarop een niet mis te verstane boodschap: “La direction du club: putes de LZ.” Vertaalt u gerust zelf.