Elia Viviani moet twee weken rusten na kleine ingreep voor hartprobleem

Viviani onderging eerder deze week in het ziekenhuis van Ancona enkele onderzoeken, nadat hij bij zijn terugkeer in Italië na een stage in het Spaanse Benidorm een probleem met zijn hartritme constateerde.

“Na een ploegstage ging ik trainen in Italië”, doet Viviani zijn verhaal. “Afgelopen zondag voelde ik een probleem met mijn hartritme. Met de medische staf hebben we beslist een volledige check-up uit te voeren in het ziekenhuis van Ancona. Na deze tests onderging ik een lichte operatie die met succes is verlopen. Ik ben heel blij dat het probleem duidelijk is en dat ik verder kan gaan. Mijn motivatie blijft intact.”

De kopman van Cofidis moet nu twee weken rusten, waarna hij opnieuw mag fietsen. De topsprinter begint zijn seizoen in de UAE Tour (21-27 februari).