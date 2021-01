Brooklyn Nets in eerste NBA-duel met Big Three onderuit

Voor het eerst hebben de supersterren Kyrie Irving, Kevin Durant en James Harden samengespeeld bij Brooklyn Nets. De nieuwe “Big Three” konden echter niet voorkomen dat de club uit New York onderuit ging bij Cleveland Cavaliers. Na twee verlengingen stond er 147-135 op het scorebord in Cleveland. Colin Sexton leidde de Cavs met 42 punten naar de winst. In de tweede overtime scoorde hij maar liefst 15 punten.