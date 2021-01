IOC-lid Dick Pound: “Beter Olympische Spelen zonder toeschouwers dan geen Spelen”

De Olympische Spelen van Tokio kunnen beter zonder publiek worden gehouden dan helemaal niet. Dat zegt het vooraanstaande IOC-lid Dick Pound tegen het Japanse persbureau Kyodo News. Volgens de 78-jarige Canadees zijn er zes of zeven scenario’s voor de Spelen van komende zomer. Eén daarvan is dat alleen inwoners van Japan de sportwedstrijden kunnen bezoeken.

“Dat is zeker een optie”, aldus Pound, de oud-zwemmer die sinds 1978 deel uitmaakt van het Internationaal Olympisch Comité. “Uiteindelijk draait het bij de beslissing die wordt genomen om de risico’s. Het komt erop neer dat het beter is om de Spelen te hebben, zelfs als er geen toeschouwers zijn, dan de Spelen te annuleren omdat er geen toeschouwers kunnen komen. De vraag is: is het een ‘must have’ of ‘nice to have’? Het is leuk om toeschouwers te hebben. Maar het is niet noodzakelijk.”

Pound sprak begin deze maand als eerste openlijk zijn twijfels uit over het doorgaan van de Spelen. “Niemand kan garanderen dat de Spelen plaatsvinden”, zei de Canadees nu tegen Kyodo News. “Maar ik denk dat er een heel, heel goede kans is dat ze gehouden kunnen en zullen worden. Het IOC en de organisatoren doen er alles aan om de Spelen te laten plaatsvinden als dat enigszins mogelijk is. Of de regering, de gezondheidsautoriteiten en het IOC moeten het erover eens zijn dat het te gevaarlijk is. Maar op dit moment wijst alles erop dat het doorgaat.”