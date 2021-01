‘Jonagoldman’ reageert op tirade in Aldi: “Ruzie met de helft van mijn familie”

De man die sinds dit weekend viraal gaat met zijn tirade over Jonagolden in supermarkt Aldi wil zich excuseren. Hij geeft toe dat hij te ver is gegaan in zijn harde woorden aan het adres van de medewerkster. Al wil hij ook zijn versie van de feiten geven, om zijn colère te duiden. Ook wil hij aan de filmer die de video online plaatste tonen welke verwoestende impact zoiets heeft. “Zelfs mijn kinderen noemen me nu een zot.”