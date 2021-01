Real Madrid werd woensdagavond uit de Copa del Rey gekegeld door Alcoyano (2-1), een derdeklasser. Zinédine Zidane wilde na afloop niet over een afgang spreken. “Dit zijn dingen die gebeuren”, vond de Fransman. De Spaanse kranten denken daar anders over en geloven dat het einde van Zidane als coach van Real Madrid nabij is.