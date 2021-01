Krépin Diatta lijkt Club Brugge te gaan verlaten. AS Monaco deed een miljoenenbod op de 21-jarige Senegalees, die woensdagavond nog scoorde tegen KV Oostende. Een princiepsakkoord tussen Club en de Monegasken is nakend. Komend weekend tegen KRC Genk is Diatta er al niet meer bij. Voor Philippe Clement zou zijn vertrek meteen de oplossing van een luxeprobleem zijn.