Wie een pakje gerookte vis koopt in de supermarkt, komt bedrogen uit. Want er zou vaak minder vis in zitten dan aangegeven op de verpakking. Dat beweerden toch enkele berichten in de media een tijdje terug. Maar klopt dat ook? Jan en Thomas van ‘Factcheckers’ nemen de proef op de som en wegen 100 pakjes gerookte vis uit al onze grote supermarkten.