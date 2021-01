Krépin Diatta staat dicht bij AS Monaco, dat 20 miljoen euro heeft klaarliggen voor de Senegalees

Krépin Diatta lijkt Club Brugge te gaan verlaten. AS Monaco deed een bod 20 miljoen euro op de 21-jarige Senegalees, die woensdagavond nog scoorde tegen KV Oostende. Een princiepsakkoord tussen Club en de Monegasken is nakend. Blauw-zwart zou ook een percentage krijgen bij een eventuele doorverkoop van Diatta. Komend weekend tegen KRC Genk is hij er al niet meer bij.

Een flankspeler die na negentien wedstrijden al aan tien goals en twee assists zit, valt op. Ook in het buitenland. Het hoeft dan ook geen toeval te heten dat Monaco komt aankloppen voor Krépin Diatta, die in de winter van 2018 de overstap maakte van het Noorse Sarpsborg naar Brugge. Afgelopen zomer was er al sprake van een transfer naar een groter competitie, maar toen slaagde blauw-zwart erin om zijn Senegalese goudhaantje te houden. Na een sterke Champions League-campagne, een goeie heenronde en een miljoenenbod van Monaco lijkt Club Diatta nu tot te laten gaan.

De laatste weken swingde Club met Noa Lang, Krépin Diatta, Bas Dost en Charles De Ketelaere in de ploeg. De geschorste Hans Vanaken was er niet bij. Het was dan ook maar de vraag wie er uit de ploeg zou verdwijnen wanneer de Limburger komend weekend terugkeert. Een vraagstuk dat Philippe Clement nu ziet opgelost, met dank aan Monaco. (jve, ybw)