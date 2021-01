Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen daalt traag verder

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land is in de periode tussen 11 en 17 januari opnieuw gedaald in vergelijking met de week ervoor. Gemiddeld werden per dag 1.972,9 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling met 6 procent.

Dat blijkt donderdagochtend uit de voorlopige cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook de andere parameters dalen, maar ook daar gaat het traag. Het aantal ziekenhuisopnames lag tussen 14 en 20 januari op gemiddeld 123 per dag, een daling met 2 procent. Er liggen nu 1.937 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 336 op intensive care.

Tussen 11 en 17 januari werden gemiddeld 48,6 nieuwe overlijdens per dag gemeld, of een daling met 11 procent. In totaal zijn nu al 20.572 mensen aan de gevolgen van het virus bezweken.

Het reproductiegetal is gestegen tot 1,03. De positiviteitsratio van de in ons land uitgevoerde testen lag in diezelfde periode op 5,3 procent, een daling met amper 0,1 procent.