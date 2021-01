Tot maandag vertoeft Ben Hermans in het Catalaanse Gerona, voor zijn vierde winterstage in de kleuren van Israel Start-Up Nation. “Ik heb de ploeg jaar na jaar zien groeien. Van een Pro naar een WorldTour-team. En deze winter hebben ze bijna een volledige Tourkern in huis gehaald”, aldus de 34-jarige Diepenbekenaar.