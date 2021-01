Bornem

De beslissing van het Grondwettelijk Hof om een decreet te vernietigen van de Vlaamse Overheid over het voordeel van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen, zette heel wat kwaad bloed. Tienduizenden mensen voelen zich bekocht. Ondertussen hebben meer dan 44.000 eigenaars van zonnepanelen zich verenigd in een Facebookgroep. Ze willen de Vlaamse Overheid in gebreke stellen.