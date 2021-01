Dat Geerhardt in Leuven zou studeren, stond voor hem al lang vast. “Ik twijfelde tussen Sinologie en Japanologie, maar aangezien de Chinese intonatie en uitspraak me niet bevielen, koos ik ervoor om Japans te leren.” Een keuze met verstrekkende gevolgen, want Geerhardt woont en werkt intussen al 18 jaar in het land van de rijzende zon.