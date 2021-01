Hasselt/Sint-Truiden

Een deel van het ziekenhuispersoneel van Jessa in Hasselt en Sint-Trudo in Sint-Truiden zal “de komende twee weken” ingeënt worden, ook al levert Pfizer volgende week 28.000 dosissen vaccin minder. “Enkel als we zwart op wit de bevestiging hebben, communiceren we met ons personeel”, klinkt het bij Jessa.