Gary Wilson pot 147 maximumbreak weg op WST Pro snooker… en verliest

Voor de 35-jarige Wilson is het de derde maximumbreak. Eerder voerde “The Tyneside Terror” het kunststukje in december 2013 op in de kwalificaties voor het German Masters en in april 2017 in de kwalificaties voor het WK. Het is de 166e 147 in de snookergeschiedenis en de negende dit seizoen. Ryan Day, John Higgins, Shaun Murphy, Judd Trump, Kyren Wilson, Zhou Yuelong en Stuart Bingham (twee keer) namen de eerste acht voor hun rekening.