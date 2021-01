Secundair onderwijs krijgt afkoelingsperiode voor krokusvakantie, geen mondmaskerplicht voor kinderen

Er komt een week ‘afkoelingsperiode’ vanaf 8 februari in de vorm van afstandsonderwijs voor leerlingen van het gewoon secundair onderwijs. Dat is woensdagavond beslist op het overleg tussen de onderwijspartners. Voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar komt een mondmaskerplicht als er een besmetting of quarantaine is in de klas. Het Overlegcomité zal zich vrijdag over de voorstellen buigen.