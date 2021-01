Splijt de maatschappij in twee? De feestvierders en zij die nog wachten op vaccin?

Volgens de eerste onderzoeksresultaten zouden mensen na hun Pfizer-vaccinatie het coronavirus niet meer verspreiden. Hoopgevende resultaten zeggen experts, die – indien ze ook in de praktijk hard gemaakt worden – zouden betekenen dat ons land binnen enkele maanden verdeeld wordt in twee groepen: de gelukkige feestvierders, en de wachtenden achter hen. Is dat tricky? Hoe pak je zoiets aan? “We staan voor een van de moeilijkste maanden tot nu toe.”