De KBVB zal zich niet verder moeten buigen over een klacht van KRC Genk, dat de 2-0 in de sneeuw van Moeskroen wilde omgezet zien naar een 0-5-forfaitzege. Genk trok woensdag zijn klacht in, nu ook uit het verslag van de match delegate blijkt dat er geen enkele juridische kans op slagen is.