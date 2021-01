Trumps droom is nachtmerrie voor Republikeinen: conservatief schisma dreigt

“We komen terug in een of andere vorm,” zei Donald Trump in zijn toespraak voor zijn vertrek. Wat die vorm zal zijn, beslist hij zelf. Of dat nog zal kunnen in een publiek ambt hangt af van de houding van de Republikeinse partij bij het tweede impeachmentproces. De signalen uit die hoek zijn niet erg geruststellend voor de voormalige president. Zeker niet nu hij zou overwegen een eigen partij op te richten.