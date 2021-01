De Croo wil verbod op niet-essentiële reizen doorduwen in Europa

Het idee om voor een beperkte periode niet-essentiële reizen naar het buitenland te verbieden, wint terrein in Belgische regeringskringen. Dat is van verschillende bronnen vernomen na een kernkabinet woensdagochtend. De uitwerking van die maatregel dreigt echter een echte hoofdbreker te worden. Vrijdag komt het Overlegcomité samen.

Dit weekend en maandag leek een dergelijke maatregel om de verspreiding van varianten van Covid-19 in België tegen te gaan nog uitgesloten. Maar de cijfers en de recente Britse gevallen in verschillende scholen lijken dat te hebben veranderd. Het verbod op niet-essentiële reizen ligt nu duidelijk op tafel.

De definitie van niet-essentiële reizen en de toepassing van de maatregel is echter verre van eenvoudig. Daarover moet overeenstemming zijn tussen de gewesten. De overheid wil ook bepaalde neveneffecten vermijden, zoals bijvoorbeeld de blokkering van goederen uit een buurland.

Een formele beslissing is nog niet genomen. Donderdag wacht een belangrijke deadline: tijdens een Europese top moeten de leiders van de lidstaten proberen hun violen gelijk te stemmen op de maatregelen die moeten worden genomen om de pandemie in te dammen.

Als het verbod er komt, zou dat betekenen dat plezierreizen niet langer ‘sterk afgeraden’ worden maar verboden zijn. Reizen om professionele redenen zouden wel nog kunnen. Mits het strikt naleven van de veiligheidsmaatregelen.

Premier De Croo voor tijdelijk verbod

Minister Beke gaf deze week al aan dat hij voorstander is van een tijdelijk verbod op niet-essentiële reizen, vandaag zeggen ook Vlaams minister-president Jan Jambon en premier De Croo dat ze voor een tijdelijk verbod zijn.

“We zitten nu in een iets betere situatie, maar de minste vonk kan ervoor zorgen dat de cijfers weer sterk stijgen. Dat moeten we vermijden”, zegt De Croo.

Vrijdag is er opnieuw een kernkabinet, voor het Overlegcomité later op de dag. Dat buigt zich niet alleen over de niet-essentiële reizen, maar ook over de perspectieven die geboden moeten worden aan de sectoren getroffen door de sluiting. Onder meer de horeca en de kappers staan te dringen om opnieuw te mogen werken.