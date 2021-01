Bob Jungels geeft meer uitleg bij afwezigheid in Vlaamse klassiekers: “Aan den lijve ondervonden dat je niet alles kan rijden”

Jungels reed een sterke voorjaarscampagne in Vlaanderen in 2019 en won Luik-Bastenaken-Luik in 2018. Nu kiest hij opnieuw voluit voor het Ardense werk en laat hij dit jaar de Vlaamse wedstrijden links liggen. “Pas op, ik koers die graag, maar je kan gewoon niet alles rijden. Dat heb ik in het verleden al aan den lijve mogen ondervinden”, vertelde hij op stage in Denia. “Nu is mijn programma meer gebalanceerd. Je moet keuzes maken als je wil scoren in bepaalde wedstrijden.”

De Luxemburger verruilde Deceuninck - Quick-Step voor AG2R-Citroën “Ik zocht naar een kans om kopman te worden in bepaalde wedstrijden. Bij mijn vroegere team waren er altijd veel kopmannen. Nu heb ik de garantie gekregen dat ik zeker kopman ben in de Ardense wedstrijden. Romain Bardet en Pierre Latour zijn hier weg, het team zocht een nieuwe kopman en ik voel me intussen oud genoeg om die rol op te nemen. Er zijn hier ook jongens met dezelfde doelen, maar ze hebben nog niet zoveel gewonnen als ik. Benoît Cosnefroy etaleerde zijn kunnen vorig jaar in de Brabantse (derde) en Waalse Pijl (tweede). Hij heeft de toekomst voor zich en samen kunnen we sterk staan.”

© Getty Images

Jungels mikt niet op een klassement in een grote ronde. “Ik werd ooit eens zesde in de Giro, maar ik ben nu niet bezig met een klassement. Ik zal de Tour rijden, maar niet om voor een top tien te gaan. Ik ben niet een van de allerbeste klimmers in het peloton en om een grote ronde te winnen, moet je dat wel zijn. Dus ik mik op ritzeges en droom stiekem van de gele trui in de eerste week.”