Met een knappe 12 op 12 en vol vertrouwen ontvangt Zulte Waregem donderdag OH Leuven. Dankzij de sterke reeks maakt Essevee plots opnieuw aanspraak op een plek in de top acht. Mits een zege springt het zelfs over de Leuvenaars die top acht al binnen. Maar Francky Dury is op zijn hoede voor de mannen van Marc Brys. “Spelers als Sowah en Mercier kunnen het verschil maken”, aldus de trainer van de fusieclub.